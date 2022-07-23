Харьков ежедневно обстреливают, уничтожая здания и убивая местных жителей. Под обстрелы попадают как частные дома и многоэтажки, так и офисные или торговые центры, а также учебные заведения . И даже остановки общественного транспорта.

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Особенно достается жилому массиву Салтовка на северо-востоке Харькова. Он под постоянными обстрелами, а там уже почти не осталось зданий, которые не получили бы повреждений или разрушений из-за этого. При этом в этом спальном районе проживает до 400 тысяч человек.

Важно! российская армия при вторжении в Украину использует карты 1969 года . На этих картах нет Салтовского жилмассива, который начали возводить в начале 1970-х годов. Также на этих картах нет и некоторых водохранилищ, созданных позже.

Трибунал в Харькове

Именно в Харькове следовало провести трибунал над российскими военными преступниками. Такую идею выдвинул Министр обороны Украины Алексей Резников во время своего визита в город.

"Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю. Сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками ", – заявил Алексей Резников.

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