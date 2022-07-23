Харків мало не щодня обстрілюють, знищуючи будівлі та вбиваючи місцевих мешканців. Під обстріли потрапляють як приватні будинки та багатоповерхівки, так і офісні чи торгові центри, а також навчальні заклади. І навіть зупинки громадського транспорту.
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Особливо дістається житловому масиву Салтівка, що на північному сході Харкова. Він під постійними обстрілами, а там вже майже не залишилося будівель, які б не зазнали пошкоджень чи руйнувань через це. При цьому що в цьому спальному районі мешкає до 400 тисяч осіб.
Трибунал у Харкові
Саме у Харкові варто було б провести трибунал над російськими військовими злочинцями. Таку ідею висунув міністр оборони України Олексій Резніков під час свого візиту до міста.
"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю. Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", – заявив Олексій Резніков.
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