Харків мало не щодня обстрілюють, знищуючи будівлі та вбиваючи місцевих мешканців. Під обстріли потрапляють як приватні будинки та багатоповерхівки, так і офісні чи торгові центри, а також навчальні заклади. І навіть зупинки громадського транспорту.

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Особливо дістається житловому масиву Салтівка, що на північному сході Харкова. Він під постійними обстрілами, а там вже майже не залишилося будівель, які б не зазнали пошкоджень чи руйнувань через це. При цьому що в цьому спальному районі мешкає до 400 тисяч осіб.

Важливо! російська армія під час вторгнення до України використовує карти 1969 року. На цих картах немає Салтівського житлового масиву, який почали зводити на початку 1970-х років. Також на цих картах немає і деяких водосховищ, які були створені пізніше.

Трибунал у Харкові

Саме у Харкові варто було б провести трибунал над російськими військовими злочинцями. Таку ідею висунув міністр оборони України Олексій Резніков під час свого візиту до міста.

"Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю. Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями", – заявив Олексій Резніков.

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