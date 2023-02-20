Резников намекнул, что Шабунин был инициатором истории с его отставкой: что говорит активист

Недавно нардеп Давид Арахамия писал о возможной отставке Алексея Резникова, однако впоследствии сказал, что изменений не будет. Министр обороны Украины прокомментировал данную историю.

Следует также заметить, что Арахамия писал, что его вероятным преемником в должности может стать нынешний глава разведки Кирилл Буданов. Однако впоследствии Резников заявил, что в ближайшие месяцы будет оставаться в должности, информирует 24 канал.

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Что сказал Резников об истории с его отставкой и ее отменой

Министр обороны Украины в интервью изданию "Бабель" прокомментировал версию, что история с его отставкой и ее отменой – видимая часть конфликта между Давидом Арахамией и Андреем Ермаком.

Алексей Резников заявил, что считает, что эта история началась от одних, а была подхвачена другими бенефициарами. По словам министра:

когда он пришел в должность, то выяснил, что 3 года подряд армию кормила одна компания. Это очень опасно, ведь она могла обанкротиться, ее могли купить россияне или еще что-то;

поэтому он принялся за демонополизацию. Хотя это удалось непросто, ведь были попытки сопротивляться от разных сил – от политических до полубандитских;

министерству удалось – в 2022 году прокормили армию: сначала было 5 компаний, а сейчас уже 8.

Недовольных было много, и старт как раз был где-то оттуда, а дальше уже подхватили разные бенефициары. Я не Мона Лиза и не могу нравиться всем. Есть люди, которых я называю "личняк". Которые на фоне политической антикоррупционной карьеры просыпаются и засыпают с моей фамилией,

– заявил Резников.

На прямой вопрос журналиста, намекает ли министр на Виталия Шабунина, ответил: "На одного военнослужащего Сил территориальной обороны, водителя. Который каким-то странным образом придумал командировку в Минобороны и спрятался в Центре инноваций Минобороны, где продолжал свою карьеру борца. Это выяснили, его отправили обратно в терроборону – нести службу. Это какая-то месть его лично мне, он сделал сообщение в фейсбуке, где прощается со своими собратьями и сестрами, потому что он в тяжелом котле, а на самом деле в теплом и безопасном месте. У меня вопрос – а где служит боец?".

Министр обороны также ответил на вопросы журналиста о том, что, по словам Шабунина, Центр противодействия коррупции несколько раз к нему обращался, но их все время футболили.

Это неправда, чтобы не сказать более бранное слово. Пусть покажут тогда обращение к министру обороны. Мало того, мой номер телефона доступен и я всем отвечаю,

– заверил Резников.

Также министр прокомментировал вопросы тушкованки для ВСУ из Тернопольского мясокомбината. Она, по словам бойцов, несъедобна.



"Разберемся, но я намеренно попросил нескольких людей, создававших систему Prozorro, оценить ситуацию (с питанием в армии – 24 канал), и даже одному сделал предложение как потенциальному замминистра по закупкам", – заявил министр.

Он также сказал, что у этого человека горизонтальные связи с военными и он заявил, что не стоит предлагать ему идти на заместителя, поскольку обзвонил знакомых военных, которые сказали, что их все устраивает, и попросили ничего не трогать.

"Но я не исключаю проблемы с отдельными начпродами, такое есть", – заявил Алексей Резников.

По поводу того, что его преемником называли Буданова, министр ответил: "У нас как были хорошие отношения, так и остались. Он профессионал своего дела".

Что Шабунин ответил изданию "Бабель" Виталий Шабунин заявил, что он действительно 25 февраля 2022 года вступил в терроборону Киева. После окончания киевской операции он оформил командировку в Центр инноваций Минобороны. По его словам, оформить командировку было проще, чем перевестись туда. В этом случае потребовалось решение министра и Генштаба. Шабунин утверждает, что: командировку отменили после звонка в то время еще заместителя министра Сергея Гайдука к руководителю Центра инноваций;

сейчас он служит в 207 батальоне 241 бригады ТРО, но физически в батальоне не находится. Официально он стрелок;

по обращениям ГПК в Минобороны, то они были на уровне переговоров и переписки исполнительного директора Дарии Каленюк с заместителями Резникова и касались развертывания систем логистики, аудита и поставки оружия в Украину;

официальных обращений в Минобороны не было;

из Центра инноваций его убрали из-за того, что ЦПК требовал у Резникова ввести систему "Каравай" – программу учета и логистики военной техники или любую (по выбору Минобороны) ІТ-систему логистики и складского учета. Виталий Шабунин заявил, что он действительно 25 февраля 2022 года вступил в терроборону Киева. После окончания киевской операции он оформил командировку в Центр инноваций Минобороны. По его словам, оформить командировку было проще, чем перевестись туда. В этом случае потребовалось решение министра и Генштаба. Шабунин утверждает, что:

Что еще заявил Шабунин

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в ответ на слова министра обороны о вышеупомянутом сообщении в фейсбуке сказал, что его не было.

При этом, через месяц после публикации расследования Резников так и не обнародовал (хотя и обещал) ни уточненных контрактов, ни накладных, подтверждающих уменьшение кое-где в разы завышенных цен,

– заявил Шабунин.

Глава правления ГПК также заявил, что:

"учреждение министра продолжает кормить по завышенным ценам";

он не тратит время, чтобы мстить людям, которые сожгли его дом и бросали гранаты под дверь квартиры его мамы и родителей жены;

у него есть и будет время: "Показывать преступную (без)деятельность любого министра обороны, потому что от этого зависит выживание и страны, и многих отчаянно защищающих ее людей".