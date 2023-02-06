Резников заявил, что не получал предложений возглавить Минстратегпром, о чем заявлял Арахамия

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал информацию о своем переводе на должность главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности. По его словам, он не получал такого предложения от президента.

Об этом Алексей Резников заявил в комментарии журналистам. По его словам, о своем новом вероятном назначении слышит впервые, но если бы президент предложил ему возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности – он отказался бы.

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Что говорит Резников об информации о новом назначении

Алексей Резников говорит, что Владимир Зеленский ни разу не говорил с ним о возможности перевода на должность министра по стратегическим отраслям промышленности. По словам главы Минобороны, он впервые слышит о таком предложении, но если бы он его получил, то отказался бы.

Резников подчеркнул, что согласно Конституции отставку министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент. Назначения на новую должность в любом министерстве обсуждаются в соответствии с законом. Кроме того, решение о назначении глав министерств (кроме Минобороны и МИД) принимает Верховная Рада по представлению премьер-министра Украины.

Министр обороны подчеркнул, что если бы получил предложение от Владимира Зеленского или Дениса Шмыгаля возглавить Министерство по стратегическим отраслям промышленности, то отказался бы.

Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это (информация о новом назначении – 24 Канал) ошибка,

– заявил Резников.

Что этому предшествовало

Вечером 5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил слухи о кадровых изменениях в Министерстве обороны. По его словам, Алексея Резникова в должности должен сменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. В то же время Резников должно возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, Арахамия сообщил, что исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Крыленко вскоре будут назначены руководителями соответствующих структур.

Следует отметить, что накануне Алексей Резников комментировал возможность своей отставки во время пресс-конференции 5 февраля. Тогда министр заявил, что решение принимает президент, но если его отправят в отставку, то он поддержит преемника и предоставит ему советы и консультации. А также персонально представит министрам обороны, с которыми общается лично.