Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что Минобороны не покупало яйца по 17 гривен за килограмм. Такой закупки вообще никогда не было.

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Сейчас идет суд между Минобороны и Государственной аудиторской службой Украины. По завершении разбирательства можно будет проверить все эти материалы.

Не было факта приобретения такой услуги. Можете меня проверить чуть позже, когда завершится судебное разбирательство дела между Минобороны и Госаудитслужбой, которая проводила проверку. Не все материалы открыты в публичном доступе. Но в суд Минобороны подало,

– заметил Резников.

Уместно ли работать с компанией, близкой к Степанову

Известно, что Минобороны заплатило 185 миллионов гривен фирме, большая часть которой принадлежит бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову. Они поставляли в армию вещевое имущество и средства защиты.

Обратите внимание! 20 июля НАБУ сообщило о подозрении Максиму Степанову по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о коррупционной схеме, которая действовала на государственном предприятии "Полиграфический комбинат Украина" на протяжении 2013-2016 годов.

В Центре противодействия коррупции со ссылкой на собственные источники сообщали, что Резников будто бы согласовывал лично заказ с фирмой Степанова на 185 миллионов гривен. Однако министр это категорически отверг.

В этой организации меня просто не любят. Вот так вышло. У них есть один из лидеров движения, который якобы служит в армии. А на самом деле придумывает себе каждый раз командировку. Только бы не попасть в поле боя. Но Бог с ним. Это у него на совести… Министр не согласовывает конкретные соглашения. Это не входит в его список обязанностей. Если бы я вычитывал каждый контракт и давал согласие, то 24 на 7 не хватило бы,

– утверждает Резников.

Смотрите интервью с Алексеем Резниковым на ютубе 24 Канала

У Минобороны есть задача сотрудничать именно с украинскими компаниями, чтобы деньги оставались в нашем государстве. А в случае с фирмой Степанова, как подчеркнул Резников, претензии непонятны. Нет ни одного судебного приговора, по которому можно было бы сказать, что бывший министр – коррупционер.

Заключили контракт и сделали поставку. Все это воюет в армии. Какие претензии к поставщику? То, что он, как оказалось, бывший член правительства? Я этого не знал, прочел в публикациях. А что человеку запрещено заниматься бизнесом? Это преступление?

– рассказал Резников.

Он призвал "не вешать" на людей разные ярлыки и не винить их в том, чего они не делали или чего не было доказано.

Коррупционные скандалы в Минобороны: коротко