В Минобороны Украины подчеркнули, что не осуществляли закупку формы для подразделения ТРО ВСУ, в отношении которого проводится расследование. В общем, никто из минобороны не привлекался к процессу.

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В материалах следствия говорится, что договор был заключен между воинской частью и швейной фабрикой еще в 2022 году.

Подразделения министерства обороны к этому процессу закупки: определение потребности, поиска исполнителя, заключение договора и сопровождения выполнения технических условий – не привлекались,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отметили свою нулевую толерантность к коррупции. Добавив, что во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов ведомство всячески способствует досудебному расследованию, а также проводит внутренние проверки.

Детали скандала

Расследователи заявили, что в 2022 году для ВСУ закупили летние куртки по цене зимних. Более того, на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое. Итак, воины ВСУ встретили зиму в летних камуфляжных куртках вместо теплой одежды. Тем временем "наварить" удалось почти 300 тысяч долларов.