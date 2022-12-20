Для конкретной операции, а не полной победы: Резников уточнил заявление Залужного об оружии

Министр обороны Украины прокомментировал заявление Залужного о количестве оружия, которое нужно Украине. Он заявил, что Главнокомандующего ВСУ не так поняли.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя 300-й день полномасштабного вторжения России в Украину, отметил, что для него это лишь очередной день сопротивления против оккупантов. И это на один день поближе к победе. При этом он уточнил заявление Валерия Залужного о необходимом количестве оружия, пишет 24 канал.

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Для полной победы над врагом нужно гораздо больше оружия

В эфире единого телемарафона телеведущий спросил у Алексея Резникова, реально ли Украине получить количество оружия, заявленное Залужным.

На что министр обороны заявил, что "не все его правильно дочитали". Резников сказал, что Залужный назвал эту цифру для конкретной операции, а не для полной победы над врагом.

Он сказал, что "я могу победить в этой войне в целом". А отдельно назвал эту цифру потребностей конкретной операции. Это победа в одной конкретной операции,

– сказал Резников.

При этом он отметил, что эти цифры реалистичны вместе с партнерами и мощностями украинского производителя. Но для полной победы, то есть для деоккупации украинских территорий в пределах международно-признанных границ по состоянию на 1991 год, нужно больше техники и вооружения. И Украина говорит об этом международным партнерам.

Что сказал Залужный