Для конкретной операции, а не полной победы: Резников уточнил заявление Залужного об оружии
Министр обороны Украины прокомментировал заявление Залужного о количестве оружия, которое нужно Украине. Он заявил, что Главнокомандующего ВСУ не так поняли.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя 300-й день полномасштабного вторжения России в Украину, отметил, что для него это лишь очередной день сопротивления против оккупантов. И это на один день поближе к победе. При этом он уточнил заявление Валерия Залужного о необходимом количестве оружия, пишет 24 канал.
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Для полной победы над врагом нужно гораздо больше оружия
В эфире единого телемарафона телеведущий спросил у Алексея Резникова, реально ли Украине получить количество оружия, заявленное Залужным.
На что министр обороны заявил, что "не все его правильно дочитали". Резников сказал, что Залужный назвал эту цифру для конкретной операции, а не для полной победы над врагом.
Он сказал, что "я могу победить в этой войне в целом". А отдельно назвал эту цифру потребностей конкретной операции. Это победа в одной конкретной операции,
– сказал Резников.
При этом он отметил, что эти цифры реалистичны вместе с партнерами и мощностями украинского производителя. Но для полной победы, то есть для деоккупации украинских территорий в пределах международно-признанных границ по состоянию на 1991 год, нужно больше техники и вооружения. И Украина говорит об этом международным партнерам.
Что сказал Залужный
- Валерий Залужный сказал, что у Украины пока нет ресурсов проводить новые крупные операции, однако все же командование сейчас работает над одной.
- Также он перечислил количество техники и после этого добавил, что тогда, вероятно, реально будет выйти на рубежи 23 февраля.
- "С такими ресурсами я не могу проводить новых крупных операций, хотя мы сейчас работаем над одной. Она уже идет, но вы ее еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы". Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу это сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем нужно", – сказал он.
- Однако некоторые СМИ подавали эту информацию так, будто Залужный сказал, сколько оружия нужно, чтобы победить Россию. Хотя украинская сторона неоднократно говорила, что победа – это освобождение всех украинских территорий в международно признанных границах, то есть, включая оккупированные в 2014 году Крым, Донецк и Луганск.