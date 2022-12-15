Тактика – мясорубка, – Резников считает, что Россия продолжит мобилизацию и пойдет в новое наступление

Россия мобилизовала уже около 300 тысяч военных. По всей вероятности, государство-агрессор продолжит мобилизацию, потому что тактика Кремля не изменилась. Кроме того, оккупанты действительно могут готовиться к новому наступлению.

Министр обороны Алексей Резников предположил, что половина мобилизованных – после минимальной подготовки – использовалась для усиления оккупантов после серии неудач на поле боя. Остальные же готовились более тщательно для будущих наступлений.

Кстати говоря Украина теперь побеждает Россию в воздухе, – Резников озвучил прогресс украинского ПВО

Мобилизованных готовят к новому наступлению

Министр рассказал, что вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, начала обучение в разных лагерях. На подготовку они тратят до 3 месяцев.

Далее Резников предположил, что оккупанты будут пытаться начать следующую волну наступления. Вероятно, в феврале, как и в прошлом году. По мнению чиновника, это план россиян.

Тактика оккупантов – мясорубка

Резников признал, что Путин стремится продолжить войну в 2022 году. Об этом свидетельствует и то, что он закупает ракеты у Ирана, а также анализ российских экспертов, говорящих, что Кремль не видит способа отступить от войны.

Резников убежден, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан после нынешней частичной мобилизации. Тактика российских командиров остается неизменной – "мясорубка". Захватчики бросают в бой как можно больше тел в надежде победить.

Залужный тоже прогнозирует новое наступление

Резников подытожил, что Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу. Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также констатировал, что российская мобилизация сработала.

Он отметил, что россияне готовятся 100%. По мнению генерала, новое наступление России может произойти в феврале или марте. Есть еще и худший вариант – в конце января.