Худший сценарий позади, – Резников говорит, что Украина стоит на пороге нового этапа войны

Нашим героям удается ломать все планы российских оккупантов. Враг медленно теряет инициативу, а наши защитники и защитницы с каждым днем набирают мощь.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что война россии против Украины не заходит в тупик. Продвижение сторон сейчас минимальное, но это только играет нам на пользу.

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Украине удалось избежать худшего сценария

Как пояснил министр обороны, поле боя сейчас действительно стабилизировалось. Этого удалось добиться благодаря крайне эффективным средствам сдерживания врага и мастерства ВСУ.

Худший сценарий уже позади. Мы находимся на стадии стабилизации всего поля боя или боевых линий с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы сделали там много хороших средств сдерживания,

– заявил Резников.

Он добавил, что сейчас Украина находится на пороге нового этапа войны. Речь идет прежде всего о контрнаступлении ВСУ по некоторым направлениям. Вместе с тем существует большая угроза "синдрома усталости" наших международных партнеров, что только сыграет на руку оккупантам.

"Нам нужно работать с этой угрозой, поскольку нам нужно с вами разговаривать, общаться, просить людей. Это очень, очень опасно для нас", – подчеркнул Резников.

Также он в очередной раз призвал Запад признать россию государством-спонсором терроризма. Некоторые страны уже пошли на этот шаг, но мировые лидеры говорят о нем неохотно.

"Опыт показывает, что несостоятельность решительно ответить на российскую агрессию приводит лишь к большим проблемам и более высоким затратам в будущем. Вместо того, чтобы искать компромиссы с враждебным государством, западные лидеры должны без промедлений назвать россию государством-спонсором террора", – подчеркнул министр.

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