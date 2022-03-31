Резников тоже провел разговор с Эрдоганом: говорили о преступлениях России

Министр обороны Алексей Резников, как и Владимир Зеленский, беседовал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Согласно обнародованной информации, они обсудили ситуацию на передовой.

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"Я подробно проинформировал главу Турецкого государства о военных преступлениях, которые совершает Россия против мирного населения Украины, и разрушениях инфраструктуры", – сообщил Алексей Резников.

Кроме того, он отметил, что особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи и возможности эвакуации мирного населения из Мариуполя. В первую очередь – раненых.

"Я искренне благодарен Президенту Турции и всему турецкому народу за поддержку нашей страны и помощь гражданам Украины. Которые, спасая свои жизни, были вынуждены покинуть Родину и бежать в Турцию от этой войны, которую развязала Россия против Украины", – отметил Министр обороны Украины.

Также Алексей Резников оставил сообщение в твиттере с итогами встречи.

"Обсудили с Президентом Реджепом Эрдоганом подробности ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, оказываемую Турцией, включая политическую и дипломатическую".

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