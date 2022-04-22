Резников встретился с украинскими воинами в полностью разрушенном Мощуне

Алексей Резников сообщил, что 22 апреля имел честь отметить украинских героев, которые освобождали Киевскую область от российских оккупантов. Это произошло в полностью разрушенном Мощуне.

Министр обороны Украины отметил, что Мощун был в списке населенных пунктов, которые российским захватчикам необходимо было взять, чтобы выйти к Киеву. Там враг применил все возможное вооружение. В частности, ракеты и авиацию.

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Благодаря нашим воинам, благодаря мужественным жителям села, они потерпели поражение. Убийцы и мародеры не смогли удержать Мощун, не смогли продвинуться дальше,

– подчеркнул Резников.

Он добавил, что оккупанты понесли тяжелые потери и были вынуждены бежать в Беларусь.

Город героев

Резников отметил, что хочет сделать очень важный акцент. Самое главное – это люди: военные и гражданские. Поэтому вместо "Город-Герой" следует говорить "Город Героев". Потому что люди – самое ценное сокровище современной европейской Украины.

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