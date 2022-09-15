Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в своем твиттере. Он также обнародовал 2 фотографии, доказывающие существенное различие между украинским лидером и российским диктатором.

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Дело в том, что 14 сентября, менее чем через неделю после освобождения от россиян Изюма Харьковской области Владимир Зеленский посетил город. Он общался и фотографировался с военными, которые деоккупировали Изюм. В то же время Владимир Путин не общается с теми мужчинами, которых отправляет умирать в Украине, а с чиновниками говорит на расстоянии нескольких метров. Вот такое поразительное отличие.

Президент Зеленский находится в зоне боевых действий. Вот как выглядят мужество и самоотверженность. Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе,

– подчеркнул глава Минобороны Украины.

Резников добавил, что ни один бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит российских военных преступников от наказания.



Зеленский и пути с военными / Фотосравнение Алексея Резникова

Визит Зеленского в Изюм: что известно

14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм в Харьковской области, где принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом. В город также прибыла заместитель министра обороны Анна Маляр и другие представители ВСУ.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке военные подняли украинский флаг над городским советом. Впоследствии о визите в уволенный город сообщил и Владимир Зеленский. Он пообещал, что государственный флаг вскоре будет развеваться в каждом украинском городе.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Успешное контрнаступление ВСУ ошеломляет своими результатами в Харьковской области. Там наши защитники деоккупировали более 300 населенных пунктов. Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала , что украинским защитникам удалось освободить от захватчиков более 6 тысяч квадратных километров территории.

В Пентагоне сказали, что не удивлены успехам украинской армии. Однако иронически добавили , что ошеломленные контрнаступлением ВСУ оказались скорее россияне. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила , что враг в панике убегает из Херсона. Почти вся территория области находится под огневым контролем ВСУ.

Военный эксперт Павел Нарожный сказал, что россияне просто не рассчитали свои силы , чтобы эффективно удерживать весь фронт в войне против Украины. Любой прорыв обороны противника приведет к новым успешным действиям ВСУ.

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