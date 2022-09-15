Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері. Він також оприлюднив 2 світлини, які доводять суттєву відмінність між українським лідером і російським диктатором.

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Річ у тім, що 14 вересня, менше ніж за тиждень після звільнення від росіян Ізюма, що на Харківщині, Володимир Зеленський відвідав місто. Він спілкувався та фотографувався з військовими, які деокупували ІЗюм. Натомість владімір путін не спілкується з тими чоловіками, яких відправляє вмирати в Україні, а з чиновниками говорить на відстані кількох метрів. Ось така разюча відмінність.

Президент Зеленський у зоні бойових дій. Ось який вигляд мають мужність і самовідданість. Жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги,

– наголосив очільник Міноборони України.

Резніков додав, що жоден бункер, хоч би яким глибоким він був, не захистить російських воєнних злочинців від покарання.



Зеленський та путін з військовими / Фотопорівняння Олексія Резнікова

Візит Зеленського до Ізюма: що відомо

14 вересня президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм на Харківщині, де взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою. До міста також прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр та інші представники ЗСУ.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою. Згодом про візит у звільнене місто повідомив і Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Успішний контрнаступ ЗСУ приголомшує своїми результатами на Харківщині. Там наші захисники деокупували вже понад 300 населених пунктів. Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла що українським захисникам вдалося звільнити від загарбників понад 6 тисяч квадратних кілометрів території.

У Пентагоні сказали, що не здивовані успіхам української армії. Проте іронічно додали, що приголомшені контрнаступом ЗСУ виявилися радше росіяни. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ворог у паніці втікає з Херсонщини. Майже вся територія області під вогневим контролем ЗСУ.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав, що росіяни просто не розрахували свої сили, щоб ефективно утримувати весь фронт у війні проти України. Будь-який прорив оборони противника призведе до нових успішних дій ЗСУ.

У росії істерика через візит Зеленського в Ізюм: дивіться відео