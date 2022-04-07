Резня в Буче: какие последствия для Украины и для мира

Фото и видео доказательства зверств российских фашистов по отношению к гражданскому украинскому населению еще больше сплотили украинское общество.

Акт геноцида

Эта страшная трагедия укрепила нас в понимании, что воюем против фашизма и фашистов, миллионов путинов – сергейцев – соловьевых, которые предпочитают не только ликвидировать Украину как государство, но и физически истребить всех украинцев, считающих себя украинцами или – если это детки – тех, что вырастут и смогут считать себя украинцами.

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Поляризация продолжается

В мире будет еще дальше усиливаться поляризация. Как бы нам этого ни хотелось, но не "весь мир за нас".

Те, кто поддерживали (как, например, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания), будут еще крепче нас поддерживать, будут иметь дополнительные аргументы для предоставления необходимого оружия Украине.

Но те, кто находятся под влиянием России или имеют ревность по отношению к странам Запада, все равно находят аргументы, чтобы и дальше стоять в сторонке.

Досадно, что даже Буча не пошатнула испуг элит Грузии и Молдовы.

Мир должен знать правду

Борьба будет идти за "колеблющихся" и имеющих неопределенную позицию (в частности, и в западных элитах).

Потому Украине недостаточно фото и видео фиксации преступлений русских. Нужно приглашать политиков и журналистов из этих стран (включая элиту пророссийской на данный момент Венгрии) для поездок по местам преступлений российских фашистов (это частично делается).

Чего еще не делается: нужно приглашать делегации специалистов (включая медиков-паталогоанатомов) из разных стран, чтобы они фиксировали эти преступления и развенчивали российскую дезинформацию.

Если в Китае российская пропаганда до сих пор сильна, то следует приглашать делегацию китайских патологоанатомов в частности.

Россия обречена

Что касается России – то они безнадежны. Там продолжается и будет продолжаться геббельсовская пропаганда.

Именно поэтому я сравнивал Бучу именно с Катынью. Напоминаю, что в Катыни польских военнопленных расстреливали советские большевики, а обвиняли они в преступлении несколько десятилетий немцев. Аналогично и с Бучей – расстреливали украинских мирных жителей русских фашистов, а обвиняют в том они украинцев.

Сейчас именно через Бучу откладывается ядерный удар России по Киеву. Это не значит, что он становится невозможным. Но фото российских военных преступлений на страницах многих газет мира пока тормозят "атомный сценарий" Кремля.

"Украина все равно победит!"

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: