В Германии мужчина напал с ножом на прохожих и полицию

В немецком городе Мерс, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, мужчина напал на прохожих с ножом. Такой инцидент случается уже второй раз за неделю.

26-летний нападавший попытался атаковать полицейских, которые приехали на вызов. Они были вынуждены его застрелить. В результате нападения больше никто не пострадал.

Читайте также "Это шантаж": что стоит за провокациями в Германии и какова их цель

Мужчина напал на людей с ножом, выкрикивая угрозы

Известно, что во время нападения молодой человек выкрикивал угрозы. Мужчина является гражданином Германии и пока неизвестно, с какой целью совершил преступление.

Уголовная полиция Дуйсбурга сформировала группу расследования. Сейчас выясняются события нападения. В то же время полицейские не предоставляют другой информации.

Напомним, что 23 августа произошло нападение с ножом на гостей фестиваля в Золингене, расположенном также в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В результате нападения восемь человек были ранены, а трое убиты. Преступление совершил 26-летний беженец из Сирии. Известно, что Федеральная прокуратура расследует инцидент по подозрению в терроризме.

Также "Исламское государство", которое запрещено во многих странах как террористическая группировка, взяло на себя ответственность за это преступление.