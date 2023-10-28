Вонзил нож в парня, сел в BMW и дал дёру: как в Киеве ловили нападавшего

В Киеве нападавший порезал ножом парня и попытался скрыться с места преступления. Пострадавший получил серьезные повреждения.

В субботу вечером, 28 октября, на Крещатике напали на парня. Его госпитализировали с достаточно глубоким ножевым ранением.

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Что сказали правоохранители

Во время патрулирования Киева сотрудники полиции получили сообщение о том, что человек нанес телесные повреждения на Крещатике. Как объяснил им на месте заявитель, неизвестный мужчина напал на парня с предметом, похожим на нож. Он ранил потерпевшего и скрылся. Правоохранители узнали информацию о его внешности и пошли искать нападающего.

Патрульным помогли сотрудники Печерского отделения полиции. Как установили правоохранители, подозреваемый пересел в автомобиль BMW и уехал с места происшествия.

Впоследствии этот автомобиль обнаружили и остановили. За рулем сидел мужчина, похожий по описанию заявителя. При себе у него был предмет, похожий на холодное оружие. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицейский участок.



Подозреваемый в нападении на парня на Крещатике / Фото Патрульной полиции Киева



Найденное в машине оружие / Фото Патрульной полиции Киева

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