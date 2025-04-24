15-летний ученик устроил резню в школе Франции: есть жертва и раненые

Во французском городе Наут 24 апреля произошла резня в частной средней школе. Старшеклассник нанес ранения 4 ученикам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В школе Франции произошла резня

В полиции рассказали, что резня произошла в частной школе на западе Франции. В результате нападения с ножом погиб старшеклассник. Еще трое получили ранения.

В полиции заявили, что признаков террористического мотива нет. Известно, что нападение совершил 15-летний ученик.

Парень успел нанести ножевые ранения 4 людям во время обеденного перерыва, прежде чем учителя успокоили его до прибытия полиции. По данным Bloomberg, нападающего арестовали.

Французская телерадиокомпания Franceinfo сообщила, что ножевое ранение произошло после конфликта между учениками. Также писали, что нападавший страдал от депрессии.

По данным местной газеты, парень был одет во все черное, имел шлем и балаклаву. Рядом с его вещами найдены два ножа.

В BFM TV сообщали, что нападавший якобы разослал по электронной почте всем ученикам школы документ, в котором изображал мрачную картину общества. Однако полиция не смогла сразу подтвердить это.

Журналисты сообщали, что убита ученица. Полиция не подтвердила возраст или пол жертвы.