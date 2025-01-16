В Словакии в школе ученик устроил резню: есть двое погибших

В четверг, 16 января, в городе Спишска-Стара-Вес, что на севере Словакии, произошел инцидент. По предварительной информации, в городской гимназии ученик совершил нападение с ножом, в результате которого есть погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Aktuality. Отмечается, что министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток осудил нападение и отметил, что лично едет на место событий.

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В словацкой гимназии произошло смертельное нападение

По данным журналистов, нападающий с ножом атаковал преподавателя и двух одноклассников. Медики приехали на вызов в гимназию около 13:00 по местному времени.

Подтверждено две смерти, один пациент – в критическом состоянии. Количество других пострадавших еще уточняется,

– сказала представитель оперативного центра спасательных служб Данка Капакова.

В связи с нападением правоохранители объявили в розыск 18-летнего ученика и призвали граждан не пытаться его задержать самостоятельно, а немедленно звонить в полицию. Однако вскоре стало известно, что полиция уже задержала нападавшего. Отмечается, что юноша не получил серьезных ранений при задержании.

В СМИ сообщают, что нападающий был отличником, который представлял школу на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Пока неизвестно, что спровоцировало юношу на нападение.