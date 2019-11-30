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      Резня в Гааге: полиция задержала нападавшего – детали

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      Полиция поймала подозреваемого в нападении в Гааге / Соцсети

      Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на трех подростков. Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября.

      Известно, что мужчине – 35 лет. Об этом говорится в сообщении полиции в твиттере.

      К теме: Резня в Гааге: полиция разыскивает нападавшего – фото, видео

      По данным правоохранителей, у нападавшего нет постоянного места жительства. Подозреваемого отправили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

      Что известно о резне в Гааге

      В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось много людей по случаю "Черной пятницы", неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. В результате по меньшей мере три человека получили ранения.

      На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видны десятки людей, которые убегают от нападавшего на переполненной улице.

      Смотрите видео с места резни в Гааге:

       

      Отметим, что предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло посреди марта этого года.

      Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате трое людей погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападавших.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Постраждалі Теракт Нидерланды
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