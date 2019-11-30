Резня в Гааге: полиция задержала нападавшего – детали

Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на трех подростков. Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября.

Известно, что мужчине – 35 лет. Об этом говорится в сообщении полиции в твиттере.

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По данным правоохранителей, у нападавшего нет постоянного места жительства. Подозреваемого отправили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

Что известно о резне в Гааге

В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось много людей по случаю "Черной пятницы", неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. В результате по меньшей мере три человека получили ранения.

На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видны десятки людей, которые убегают от нападавшего на переполненной улице.

Смотрите видео с места резни в Гааге:

Отметим, что предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло посреди марта этого года.

Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате трое людей погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападавших.