Резня в Гааге: полиция задержала нападавшего – детали
Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на трех подростков. Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября.
Известно, что мужчине – 35 лет. Об этом говорится в сообщении полиции в твиттере.
К теме: Резня в Гааге: полиция разыскивает нападавшего – фото, видео
По данным правоохранителей, у нападавшего нет постоянного места жительства. Подозреваемого отправили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Что известно о резне в Гааге
В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось много людей по случаю "Черной пятницы", неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. В результате по меньшей мере три человека получили ранения.
На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видны десятки людей, которые убегают от нападавшего на переполненной улице.
Смотрите видео с места резни в Гааге:
Отметим, что предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло посреди марта этого года.
Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате трое людей погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападавших.