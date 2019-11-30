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      Різанина у Гаазі: поліція затримала нападника – деталі

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      Поліція спіймала підозрюваного у нападі в Гаазі / соцмережі

      Поліція Гааги затримала підозрюваного у нападі з ножем на трьох підлітків. Інцидент трапився у п'ятницю, 29 листопада.

      Відомо, що чоловікові – 35 років. Про це йдеться у повідомленні поліції у твіттері.

      До теми: Різанина у Гаазі: поліція розшукує нападника – фото, відео

      За даними правоохоронців, у нападника немає постійного місця проживання. Підозрюваного відправили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин інциденту. 

      Що відомо про різанину у Гаазі

      У центрі нідерландської Гааги на головній торговельній вулиці, де зібралося багато людей з нагоди "Чорної п'ятниці", невідомий атакував ножем усіх, хто траплявся йому під руку. У результаті щонайменше три людини зазнали поранень.

      На кадрах з місця інциденту, які зараз публікують у мережі, видно десятки людей, які тікають від нападника на переповненій вулиці.

      Дивіться відео з місця різанини в Гаазі:

       

      Відзначимо, що попередній напад на людей у Нідерландах стався усередині березня цього року.

      Тоді у місті Утрехт невідомі відкрили вогонь у трамваї. У результаті троє людей загинули та ще дев’ять зазнали поранень. Поліції вдалося затримати трьох нападників.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Нідерланди Теракт Постраждалі
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