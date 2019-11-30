Різанина у Гаазі: поліція затримала нападника – деталі

Поліція Гааги затримала підозрюваного у нападі з ножем на трьох підлітків. Інцидент трапився у п'ятницю, 29 листопада.

Відомо, що чоловікові – 35 років. Про це йдеться у повідомленні поліції у твіттері.

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За даними правоохоронців, у нападника немає постійного місця проживання. Підозрюваного відправили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин інциденту.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

Що відомо про різанину у Гаазі

У центрі нідерландської Гааги на головній торговельній вулиці, де зібралося багато людей з нагоди "Чорної п'ятниці", невідомий атакував ножем усіх, хто траплявся йому під руку. У результаті щонайменше три людини зазнали поранень.

На кадрах з місця інциденту, які зараз публікують у мережі, видно десятки людей, які тікають від нападника на переповненій вулиці.

Дивіться відео з місця різанини в Гаазі:

Відзначимо, що попередній напад на людей у Нідерландах стався усередині березня цього року.

Тоді у місті Утрехт невідомі відкрили вогонь у трамваї. У результаті троє людей загинули та ще дев’ять зазнали поранень. Поліції вдалося затримати трьох нападників .