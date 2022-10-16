Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Россия уже готова разговаривать с кем угодно, лишь бы остановить продвижение ВСУ.
Интересно Орбан раскритиковал действия ЕС и призвал готовиться к затяжной войне
Переговоры невозможны
Арестович отметил, что Путин лично ликвидировал возможность каких-либо переговоров несколькими событиями:
- аннексия;
- начало обстрелов объектов критической инфраструктуры
На аннексию у нас есть резолюция Генассамблеи ООН, а на такие обстрелы резолюция ПАСЕ, которая признала Россию страной-террористом. Я не представляю сейчас публичной формальной дипломатии, направленной на то, чтобы разрешить Путину сесть за стол переговоров. Конечно, будут попытки от турок или ОАЭ создать окно для переговоров для решения частных вопросов, в частности обмена пленных,
– отметил советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что они будут настаивать на том, если частные вопросы будут решены удачно, возможно, и дальше можно продолжать переговоры. Впрочем, переговоры невозможны.
Арестович объяснил важность резолюций ООН и ПАСЕ против России: смотрите видео
Можно согласиться с Лукашенко
Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что переступить резолюцию сложно, и вот их главная ценность. Цитируя Лукашенко, он сказал, что Зеленскому американцы и британцы запретили вести переговоры, а если разрешат переговоры, то через неделю все закончится.
"Если запретили, то что же мы сделаем. Значит, нет никаких переговоров", – подчеркнул Арестович.
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- Режим главы Кремля Владимира Путина политически обречен. Позиция Зеленского о переговорах начала разрушать режим Путина.
- В Кремле неоднократно раздавались призывы по переговорам с Украиной. Однако России они нужны только для того, чтобы достичь режима прекращения огня на фронте и подготовиться к новому наступлению.
- Россия устроила циничные массированные ракетные удары по украинским городам 10 и 11 октября. Путин таким образом пытается убедить Украину, что с ним придется сесть за стол переговоров.