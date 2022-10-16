Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Россия уже готова разговаривать с кем угодно, лишь бы остановить продвижение ВСУ.

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Переговоры невозможны

Арестович отметил, что Путин лично ликвидировал возможность каких-либо переговоров несколькими событиями:

аннексия;

начало обстрелов объектов критической инфраструктуры

На аннексию у нас есть резолюция Генассамблеи ООН, а на такие обстрелы резолюция ПАСЕ, которая признала Россию страной-террористом. Я не представляю сейчас публичной формальной дипломатии, направленной на то, чтобы разрешить Путину сесть за стол переговоров. Конечно, будут попытки от турок или ОАЭ создать окно для переговоров для решения частных вопросов, в частности обмена пленных,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что они будут настаивать на том, если частные вопросы будут решены удачно, возможно, и дальше можно продолжать переговоры. Впрочем, переговоры невозможны.

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Можно согласиться с Лукашенко

Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что переступить резолюцию сложно, и вот их главная ценность. Цитируя Лукашенко, он сказал, что Зеленскому американцы и британцы запретили вести переговоры, а если разрешат переговоры, то через неделю все закончится.

"Если запретили, то что же мы сделаем. Значит, нет никаких переговоров", – подчеркнул Арестович.

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