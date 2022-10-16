Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Росія вже готова розмовляти з ким завгодно, аби зупинити просування ЗСУ.

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Перемовини неможливі

Арестович зазначив, що Путін особисто ліквідував можливість будь-яких перемовин кількома подіями:

анексія;

початок обстрілів об'єктів критичної інфраструктури.

На анексію в нас є резолюція Генасамблеї ООН, а на такі обстріли є резолюція ПАРЄ, яка визнала Росію країною-терористом. Я не уявляю нині публічної формальної дипломатії, скерованої на те, щоб дозволити Путіну сісти за стіл перемовин. Звісно, будуть спроби від турків чи ОАЕ створити вікно для перемовин задля розв'язання приватних питань, зокрема обміну полонених,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що вони наполягатимуть на тому, якщо приватні питання будуть вирішені вдало, можливо й далі можна продовжувати перемовини. Утім перемовини неможливі.

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Можна погодитись з Лукашенком

Радник голови Офісу Президента України продовжив, що переступити резолюції складно, і ось їхня головна цінність. Цитуючи Лукашенка, він сказав, що Зеленському американці і британці заборонили вести перемовини, а якщо дозволять перемовини, то за тиждень усе закінчиться.

"Якщо заборонили, то що ж ми зробимо. Значить немає ніяких перемовин", – наголосив Арестович.

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