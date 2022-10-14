Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він наголосив, що такі масовані обстріли показують готовність Путіна "йти по трупах".

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За його словами, наслідки цих ракетних ударів наглядно показали росіянам, що людські життя для Путіна нічого не вартують.

А тому, коли вони починають думати про протести, адже незадоволення в Росії росте, то росіянам згадуються ці масовані атаки і їм стає страшно. Бо, якщо між українцями і Путіним стоять ЗСУ, і перші захищені від глави Кремля, то між росіянами і Путіним нікого немає,

– пояснив Галлямов.

Він додав, що кожен росіянин самотній, він один на один з цієї репресивною машиною Кремля. І це лякає росіян.

"Тому ці масовані обстріли мають внутрішньополітичний сенс більше, ніж зовнішньополітичний. Українці не вражені тим, що відбувається, їх це лише не лякає, а злить та додає готовності йти до кінця. А от в випадку з росіянами мова йде саме про переляк", – зауважив політолог.

Повне інтерв’ю з Аббасом Галлямовим: дивіться відео



Яка ціль масованих обстрілів

На думку Галлямова, Путін у відчаї, він вже зрозумів, що перемоги йому не досягти.

"Він вже кілька разів казав, що готовий зупинити бойові дії і перейти до мирних переговорів. Але українці з ним не хочуть говорити. Тому Путін таким чином намагається переконати Україну, що з ним доведеться сісти за стіл переговорів", – вважає політолог.

Опозиціонер каже, що саме для цього була організована мобілізація. Хоча сам Путін не вірить, що з допомогою цього "гарматного м’яса" він вирішить цю проблему.

Він просто показує свою готовність йти до кінця, свою ескалацію, щоб українці зрозуміл, що Путін зробить, що завгодно. Це сигнал, що якщо не спрацює мобілізація, глава Кремля зробить наступний крок – використає ядерну збро. І ці масовані удари з цієї ж серії,

– зазначив Галлямов.

Він пояснив, що росіяни не можуть перемогти ЗСУ, але можуть підняти ціну перемоги для України над Росією за рахунок обстрілу мирних міст і загибелі людей.

"Ідеальна картинка в очах Путіна – це що українці втомляться від обстрілів і прийдуть до Зеленського, щоб той погодився на перемовини", – додав він.

Масовані ракетні обстріли України: основне