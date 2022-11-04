И сами это поддержали: Генассамблея ООН осудила Россию в ее резолюции о борьбе с неонацизмом

Россия годами пытается подменять понятие в ООН и из года в год проталкивает на голосование резолюцию о борьбе с неонацизмом. Однако в этот раз что-то для Москвы пошло не так.

Об этом сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица. В печально известную российскую резолюцию внесли поправки, осуждающие российское вторжение.

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Черный день для россиян

Сергей Кислица отметил, что Россия с 2005 года продвигает свою манипулятивную резолюцию о якобы борьбе с неонацизмом. Однако по инициативе Австралии, Японии, Либерии и Северной Македонии в этот документ была внесена поправка.



Поправки к российской резолюции о борьбе с неонацизмом / Фото Сергея Кислицы

А впоследствии на голосовании эту резолюцию поддержали те страны, которые и делали это в предыдущие разы, включая Россию. В результате 105 стран поддержали российскую резолюцию с поправками об осуждении российской агрессии против Украины. В поправке отметили, что Россия использовала "неонацизм" для оправдания своего вторжения.

С 2005 года ежегодно Россия ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась. В ее же резолюцию мы вставили поправку: "Россия пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница для России в ООН,

– заявил Кислица.



Результаты голосования за российскую резолюцию с поправками / Фото Сергея Кислицы

Резолюция пропаганды

В эту русскую резолюцию о якобы борьбе с неонацизмом и прославлением нацизма Россия вложила совсем другие смыслы. В частности, на голосовании 2021 против этого документа выступили только США и Украины. Причин тому несколько:

эта резолюция является частью российской пропаганды – искажение истории и манипуляции с понятием "неонацизм", которое россияне использовали в качестве повода для начала полномасштабной захватнической войны, направленной на захват Украины и уничтожение народа;

Резолюция полностью оправдывает подписание пакта Молотова – Риббентропа между СССР и Третьим Рейхом за считанные дни до начала немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. По секретному приложению к пакту о ненападении, СССР и Германия поделили Европу на зоны влияния;

резолюция абсолютно искажает информацию о последствиях Второй мировой войны и полностью умалчивает о том, что после ее завершения некоторые народы Европы стали порабощенными.

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