Резолюция ООН станет политическим сигналом изоляции РФ и будет использована в судах, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Генассамблеи ООН. Согласно одобренной резолюции, Россия должна прекратить войну в Украине и вывести войска.

По словам Дмитрия Кулебы, Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины". Так выглядит одиночество России в мире.

Важно Прекратить войну и вывести войска: Генассамблея ООН проголосовала за историческое решение

Однако 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. С 2014 года это рекордное количество голосов за украинскую резолюцию. Учитывая, что текст очень жесткий.

Так выглядит антивоенная коалиция за Украину,

– сообщил Дмитрий Кулеба.

"Резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ, то есть включая Крым и ОРДЛО", – отметил Министр иностранных дел.

Он отметил, что это важный политический сигнал изоляции России, фиксация ее преступлений, а также решение, которое можно использовать в международных судах.

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Сообщение Дмитрия Кулебы

Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины".

Так выглядит одиночество России в мире.

141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий.

Так выглядит антивоенная коалиция за Украину.

Резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ, то есть, включая Крым и ОРДЛО.

Резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, в том числе агрессии. Его также используют в международных судах.

Мы победим.