За словами Дмитра Кулеби, Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея – це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України". Так виглядає самотність Росії у світі.

Важливо Припинити війну і вивести війська: Генасамблея ООН проголосувала за історичне рішення

Проте 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. З 2014 року – це рекордна кількість голосів за українську резолюцію. Враховуючи, що текст максимально жорсткий.

Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну,

– повідомив Дмитро Кулеба.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО", – зазначив Міністр закордонних справ.

Він зазначив, що це важливий політичний сигнал ізоляції Росії, фіксації її злочинів, а також рішення можна використовувати у міжнародних судах.

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Допис Дмитра Кулеби

Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея - це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Агресія проти України».

Так виглядає самотність Росії у світі.

141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий.

Так виглядає антивоєнна коаліція за Україну.

Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з Україна за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО.

Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії та фіксацією її злочинів, у тому числі агресії. Її також використають у міжнародних судах.

Ми переможемо.