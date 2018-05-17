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Резонансное ДТП в Харькове: выяснилось, что Зайцева таки ехала на красный

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Алена Зайцева ехала на красный сигнал светофора в момент совершения ДТП в Харькове
Алена Зайцева ехала на красный сигнал светофора в момент совершения ДТП в Харькове / Сегодня

В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года, изучили видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих водителей-участников аварии Геннадия Дронова и Алены Зайцевой.

Об этом рассказал прокурор Игорь Омельченко, сообщает "Укринформ".

"Видеозаписи, которые сегодня изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Алены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения", – заявил прокурор.

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По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый,
– отметил Омельченко.

Он добавил, что обоим фигурантам дела предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако водители отказались.

"По словам Дронова, Зайцева двигалась со скоростью 100-120 километров в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 километров в час", – рассказал прокурор.

Он добавил, что изучение видеозаписей продолжится на следующем заседании суда 22 мая.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.

Теги: Новости Украины Расследования Аварии и ДТП Новости Харькова ДТП в Харькове
Источник: 24 Канал
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