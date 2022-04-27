Результат войны был решен в эти 2 – 3 дня, – Пионтковский о встрече на базе Рамштайна

Андрей Пионтковский считает, что результат войны России против Украины был разрешен в 2 – 3 дня, когда на авиабазе Рамштайн в Германии представители более 40 стран приняли решение поставлять оружие Украине. Так что нас ждет победа.

Об этом российский публицист Андрей Пионтковский рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, политическая ситуация коренным образом изменилась в мире.

Украина сражается уже не одна, а в союзе с 40 странами. И уже не 90% украинцев верят в победу, а все 100%,

– сказал он.

Пионтковский заверил, что эта победа достанется дорогой ценой. "Ведь пока враг не сломан, он будет использовать то, что умеет, Путин не зря назначил Дворникова командующим российскими войсками", – добавил он.

По его мнению, россияне будут продолжать бомбить украинские города. Но это не изменит ситуацию стратегически.

Результат войны был решен в эти 2 – 3 дня, когда прошла встреча на базе Рамштайн”,

– считает публицист.

Пионтковский говорит, что это не совсем неожиданное решение.

"Они постепенно к этому шли... Но пример Украины их "заразил", потому что они думали, что Киев захватят за 3 – 4 дня. Если бы Украина "упала", то Путин бы пошел дальше на Запад", – добавил он.

Смотрите полный видеоразговор с Андреем Пионтковским:



Что известно о встрече министров на авиабазе Рамштайн

На авиабазе Рамштайн в Германии прошли переговоры с участием более 40 стран , которые захотели ускорить поставки оружия в Киев. Встреча прошла по инициативе министра обороны США Ллойда Остина после поездки в Киев.

, которые захотели ускорить поставки оружия в Киев. Встреча прошла по инициативе министра обороны США Ллойда Остина после поездки в Киев. Остин отметил, что все союзники верят в победу Украины . Генерал армии США Марк Милли говорит, что нужно помочь нашему государству защититься от решающего российского наступления на Востоке.

. Генерал армии США Марк Милли говорит, что нужно помочь нашему государству защититься от решающего российского наступления на Востоке. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что наконец-то принят переход на западные калибры и технику. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155-мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО.

Кстати, несмотря на то, что российская армия готовилась к войне, она истощается. Оккупанты имеют большие потери. За эти два месяца Россия фактически вдвое сократила свой запас ракет. Об этом сказала заместитель министра обороны Ганна Маляр.

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