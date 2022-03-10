В результате артиллерийских обстрелов погибли трое бойцов с Житомирщины
10 марта 2022 , 14:13Читати новину українською
Российские оккупанты атакуют Житомирскую область
Об этом сообщила 10 марта 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Отметили, что 8 марта в результате артиллерийских обстрелов позиций на Светлодарской дуге погиб стрелок-снайпер Виктор Голумбевский.
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