Москву атакуют БПЛА: все аэропорты приостановили работу
В Москве и ее окрестностях ввели ограничения на авиаперелеты на фоне атаки беспилотников. Российские власти сообщают о дронах, направлявшихся в столицу, и о работе противовоздушной обороны.
Об ограничениях в аэропортах сообщила Росавиация.
Что известно об атаке дронов на Москву?
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых 11 беспилотниках, которые летели в направлении города.
По словам Собянина, с 13:30 по московскому времени российская противовоздушная оборона якобы уничтожила восемь беспилотников, направлявшихся в столицу.
Впоследствии он сообщил о сбитии еще трех дронов. Таким образом, по утверждению московских властей, общее количество перехваченных БПЛА возросло до 11.
Информация о сбитии беспилотников независимо не подтверждена.
Какие аэропорты Москвы ограничили работу?
На фоне сообщений об атаке Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов во всех четырех московских аэропортах:
- Шереметьево;
- Домодедово;
- Внуково;
- Жуковский.
В российском ведомстве объяснили эти меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Информации о последствиях атаки, возможных повреждениях или пострадавших в приведенных сообщениях пока нет.
Напомним, 17 октября Москва и еще 14 регионов России подверглись массированной атаке беспилотников. Из-за угрозы с воздуха все четыре московских аэропорта не принимали и не отправляли самолеты в течение нескольких часов, а часть рейсов перенаправили в другие города.