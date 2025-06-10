В результате атаки на Киев разрушено бывшее посольство одной из европейских стран, – СМИ
- В Киеве в результате ночной атаки России 10 июня разрушено бывшее посольство одной из стран ЕС.
- Вспыхнул пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Россия массированно атаковала Киев ночью 10 июня. В результате обстрела столицы разрушено бывшее посольство одной из стран ЕС.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Атака на Киев 10 июня: разрушено бывшее посольство
В Киеве во время ночной атаки БПЛА было разрушено бывшее посольство одной из европейских стран. В помещении вспыхнул пожар.
Возгорание пытались ликвидировать несколько часов. По данным журналистов, предварительно, пострадавших нет. Последние несколько лет здание не использовали как посольство.
В момент вражеского удара в здании находилась собака, кошка и попугай. Все выжили.
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В Киеве в результате атаки России разрушено здание бывшего посольства / Фото Сергея Окунева /NV
Важно! Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки в Киеве пострадали 4 человека. Всех госпитализировали.