В результате авиаудара по Чернигову число погибших возросло до 28 человек
3 марта 2022 , 17:50Читати новину українською
Источник:Черниговская ОДА
После обеда 3 марта российские захватчики цинично нанесли авиаудара по Чернигову и в частности попали в жилой дом. Из-за атаки погибли 28 человек.
Кроме жилых домов, оккупанты обстреляли и школы города. Сейчас уточняют информацию о количестве травмированных.
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Спасатели обнаружили под завалами тела 28 мирных жителей. Работы на месте трагедии продолжаются.
Последствия атаки загарбринов на Чернигов: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших от рук российских захватчиков. Враг обязательно заплатит за свои преступления!
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