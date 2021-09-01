Врачи несколько часов боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. В медицинском учреждении констатировали смерть малыша.

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Что известно о ДТП в Австрии

Утром 31 августа в Австрии произошло ДТП, в которое попала украинская семья. Автомобиль сломался на трассе в направлении городе Медлинг, а затем остановился.

В стоявшую машину, на полном ходу врезался 40-летний австриец.

На месте происшествия погиб 6-летний мальчик, а его 2-летнего братика госпитализировали.

Родители мальчиков получили травмы и были доставлены в больницу города Баден. Австриец, который влетел в автомобиль украинской семьи, получил легкие травмы.

Обратите внимание! Правоохранители выясняют все детали ДТП.