Лікарі декілька годин боролися за життя дитини, але врятувати її не вдалося. У медичному закладу констатували смерть малюка.

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Що відомо про ДТП в Австрії

Уранці 31 серпня в Австрії сталася ДТП, в яку потрапила українська родина. Автомобіль зламався на трасі у напрямку місті Медлінг, а потім зупинився.

У машину, що стояла, на повному ходу врізався 40-річний місцевий мешканець.

На місці події загинув 6-річний хлопчик, а його 2-річного братика госпіталізували.

Батьки хлопчиків отримали травми та були доставлені у лікарню міста Баден. Австрієць, який влетів в автомобіль української сім'ї, зазнав легких травм.