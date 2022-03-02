В результате массивных обстрелов российских войск значительная часть Мариуполя без воды и света
Источник:Мариупольский городской совет
Мариупольский городской совет сообщил, что из-за массивных обстрелов российских террористических войск большая часть Мариуполя остается без воды и света.
Однако уверяют, что все это временно. Коммунальщики и энергетики круглосуточно работают над восстановлением коммуникаций.
Процесс идет медленно из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Но мы справимся. Мариуполь выстоит! Держимся вместе и помогаем друг другу,
– говорится в сообщении Мариупольского горсовета.
Напомним, ночь на 2 марта была тяжелой для Мариуполя. Российские оккупанты ночью наносили удары по всем районам города. Они накрыли прицельным огнем жилые кварталы, где нет никакой военной инфраструктуры. Под обстрелом оказался и роддом на Левобережье.
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