Проте запевняються, що все це тимчасово. Комунальники та енергетики цілодобово працюють над відновленням комунікацій.
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Але процес йде повільно через постійні обстріли з боку окупантів. Але ми впораємося. Маріуполь вистоїть! Тримаймося разом та допомогаймо один одному,
– йдеться у повідомлення Маріупольської міськради.
Нагадаємо, ніч проти 2 березня була важкою для Маріуполя. Російські окупанти вночі завдавали ударів по всіх районах міста. Вони накрили прицільним вогнем житлові квартали, де немає жодної військової інфраструктури. Під обстрілом опинився і пологовий будинок на Лівобережжі.
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