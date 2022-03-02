Проте запевняються, що все це тимчасово. Комунальники та енергетики цілодобово працюють над відновленням комунікацій.

Важливо: У Маріуполі від обстрілів загинув 16-річний хлопець

Але процес йде повільно через постійні обстріли з боку окупантів. Але ми впораємося. Маріуполь вистоїть! Тримаймося разом та допомогаймо один одному,

– йдеться у повідомлення Маріупольської міськради.

Нагадаємо, ніч проти 2 березня була важкою для Маріуполя. Російські окупанти вночі завдавали ударів по всіх районах міста. Вони накрили прицільним вогнем житлові квартали, де немає жодної військової інфраструктури. Під обстрілом опинився і пологовий будинок на Лівобережжі.



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