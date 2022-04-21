О последствиях ночных обстрелов рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что один человек умер уже в больнице во время операции.
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Николаевцам пришлось привыкнуть к ежедневным обстрелам
Глава ОВА отметил, что Николаев живет под ежедневными вражескими обстрелами, так что горожане частичного привыкли к этой сложной ситуации.
Ужаса неизвестности уже нет. Мы уже видим, понимаем, что происходит,
– объяснил Ким.
Взрывы начались вечером 20 апреля
Отметим, что взрывы в Николаеве начались поздним вечером 20 апреля – около 21:00. Об обстреле сообщил сразу мэр города Александр Сенкевич. Он попросил людей не выходить из укрытий. О том, что именно повреждено детали не сообщали. Официальную информацию обещали позже.
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