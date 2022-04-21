Про наслідки нічних обстрілів розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину
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У ніч з 20 на 21 квітня ворог посилено обстрілював Миколаїв. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Зараз в місті ліквідовують пошкодження.
Джерело:Миколаївська ОВА
Про наслідки нічних обстрілів розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше Арестович пояснив, чому окупанти активно обстрілюють Миколаївщину
Новина доповнюється...