В результате обстрела центра Харькова погибли 5 человек, еще 13 – ранены
17 апреля 2022 , 15:34Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Российские оккупанты в воскресенье, 17 апреля, совершили обстрел центра Харькова. В результате обстрела оккупантов погибли 5 человек.
В местах обстрелов работают спасатели
Сообщается, что по состоянию на 15:00 известно о пяти погибших и 13 раненых в результате обстрела Харькова. Это предварительные данные.
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Данные о пострадавших из-за обстрела предоставили в Департаменте здравоохранения в Харьковской ОВА.
Сообщается, что в местах обстрелов работают спасатели.
Отметим, что обстрелы произошли около 13:50. Тогда харьковчане начали сообщать об обстрелах центра города.
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