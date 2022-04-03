В результате обстрела Харькова ранены 23 человека, есть дети в тяжелом состоянии

Сегодня вечером, 3 апреля, оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Такую информацию в вечерней сводке за 3 апреля рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По словам председателя Харьковской ОГА, сейчас в городе после обстрелов есть 23 пострадавших, среди которых дети. Информация о точном количестве еще устанавливается.

Олег Синегубов обратился к жителям Лозовской общины с просьбой эвакуации, поскольку существует большая угроза ракетных ударов по этой территории.

К слову, в Харьковской ОГА активно и непрерывно работают над обеспечением гуманитарной помощью жителей. От правительства Польши Харьковская область получила более 600 тонн продуктов питания. По предварительной информации, там уже начали распределение грузов на общины области.

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