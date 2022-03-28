В результате обстрела в Харьковской области погибла целая семья

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села. Часто у них цель просто разрушить гражданскую инфраструктуру и дома, где живет мирное население.

От таких обстрелов и гибнут мирные жители. Иногда – целыми семьями. О таком случае стало известно 24 каналу.

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Ужас произошел в Харьковской области. Здесь в ночь на 28 марта они нанесли авиаудар по деревне Оскол, вблизи города Изюм.

Одна из ракет попала прямо в один из жилых домов, в результате чего погибла семья из четырех человек. Ранение получил 4-летний ребенок.

В самом Изюме продолжаются бои за город.

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