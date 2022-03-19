В результате обстрела ХТЗ погибли мужчина и 9-летний ребенок

Оккупанты обстреляли Харьковский район ХТЗ. Погибли двое мирных жителей: мужчина и 9-летний ребенок.

Новость сообщил Олег Синегубов – председатель Харьковской ОГА. Он отметил, что сутки в области прошли относительно спокойно. В то же время каждый обстрел – испытание, которое причиняет боль.

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Но для нас каждый обстрел – это болезненное испытание. В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские – мужчина и 9-летний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным,

– подчеркнул Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что ВСУ держат позиции обороны. На некоторых направлениях украинские герои перешли к контратаке.

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