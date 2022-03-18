В результате обстрела россиянами Новых Петровцев погиб маленький ребенок

Российские захватчики обстреляли 17 марта Новые Петровцы, что в Киевской области. В результате атаки врага погиб 2-летний ребенок.

Россияне совершают на территории Украины террор. В результате их циничных обстрелов продолжают гибнуть невинные дети.

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В результате атаки россиян погиб ребенок

Захватчики 17 марта обстреляли из тяжелой артиллерии село Новые Петровцы, что в Киевской области. Это привело к разрушению многоквартирного дома и повреждениям соседних жилых домов.

Но хуже всего – в результате погиб двухлетний ребенок. Кроме того, еще четыре человека получили травмы.

Очевидцы трагедии рассказали 24 каналу, что жизнь ребенка оборвалась из-за внутренних повреждений, полученных от ударной волны.

Разрушенный после атаки россиян дом / Фото очевидцев, предоставленное 24 каналу

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