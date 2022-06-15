В результате обстрела рынка в Чернобаевке погибли 2 человека: в каком состоянии пострадали

Сергей Хлань сообщил, что в результате обстрела рынка в Чернобаевке погибли 2 человека. Кроме того, есть пострадавшие.

Советник начальника Херсонской ОВА Хлань в эфире телемарафона отметил, что россияне в районе рынка в Чернобаевке совершили теракт, информирует 24 канал. Это – агония России.

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Российские захватчики попытались понять боевой дух жителей Херсонщины. У людей было хорошее настроение после того, как в Новой Каховке ВСУ успешно попали в состав вражеских боеприпасов.

По словам Хланя, там детонировала ремонтная база российских захватчиков, а также боекомплект.

В канун дня России, который кафиры пытались отпраздновать, украинские защитники попали в составы боеприпасов вблизи села Софиевка. Они детонировали почти до утра.

Это оказало очень положительное влияние на настроение херсонцев. Люди радовались в течение 2 суток. В частности, праздновали в Каховке и Новой Каховке. Местные жители поднимали рюмочки на фоне детонаций и говорили "вот так вам и надо".

Каждый херсонец ждет ВСУ

Хлань подчеркнул, что Россия – в агонии. Террористический акт в Чернобаевке – это высшая степень преступления. Погибли 2 человека. Кроме того, есть пострадавшие. Раненого парня госпитализировали. Девушке оторвало ногу.

В то же время, как бы российские захватчики ни пытались, каждый херсонец ждет ВСУ. Каждый херсонец верит, что родную землю уволят. Мотивационный дух поднимают ВСУ.

Как бы кафиры не закрепляться, их будут дарить снарядами, которые действуют очень точно. Мы крушим российскую технику, мы крушим оккупанта. Они могут как можно скорее убраться из нашей или они погибнут и будут гореть в аду,

– заявил Хлань.

Главное о взрыве в Чернобаевке

О взрыве в Чернобаевке сообщили утром 15 июня . Спустя время Хлань подтвердил информацию. Он подчеркнул, что Украина отомстит за каждого погибшего и пострадавшего.

ВСУ максимально приблизились к Херсону

Иван Федоров – мэр Мелитополя – сообщил, что ВСУ максимально приблизились к Херсону. По словам главы города, ВСУ отчитались об расстоянии в 10 – 15 километров .

Федоров подчеркнул, что чем ближе украинские военные будут к Херсону, тем более активное сопротивление российским захватчикам будут оказывать местные жители.

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