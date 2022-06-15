Радник начальника Херсонської ОВА Хлань в ефірі телемарафону зауважив, що росіяни в районі ринку у Чорнобаївці вчинили теракт, інформує 24 канал. Це – агонія Росії.

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Російські загарбники спробували понити бойовий дух жителів Херсонщини. Люди мали хороший настрій після того, як у Новій Каховці ЗСУ успішно влучили у склад ворожих боєприпасів.

За словами Хланя, там детонувала ремонтна база російських загарбників, а також – боєкомплект.

Напередодні дня Росії, який окупанти намагалися відсвяткувати, українські захисники влучили у склади боєприпасів поблизу села Софіївка. Вони детонували майже до ранку.

Це мало дуже позитивний вплив на настрій херсонців. Люди раділи упродовж 2 діб. Зокрема, святкували у Каховці та Новій Каховці. Місцеві жителі підіймали чарочки на фоні детонацій і казали "ось так вам і треба".

Кожен херсонець чекає на ЗСУ

Хлань наголосив, що Росія – в агонії. Терористичний акт у Чорнобаївці – це найвищий ступінь злочину. Загинули 2 людей. Окрім того, є постраждалі. Пораненого хлопця госпіталізували. Дівчині відірвало ногу.

Водночас, як би російські загарбники не намагалися, кожен херсонець чекає на ЗСУ. Кожен херсонець вірить, що рідну землю звільнять. Мотиваційний дух підіймають ЗСУ.

Як би окупанти не закріплюватися, їх дориватимуть снарядами, які діють дуже влучно. Ми трощимо російську техніку, ми трощимо окупанта. Вони можуть якнайшвидше забратися з нашої або вони загинуть та горітимуть у пеклі,

– заявив Хлань.

Головне про вибух у Чорнобаївці

Про вибух у Чорнобаївці повідомили вранці 15 червня. Через певний час Хлань підтвердив інформацію. Він наголосив, що Україна помститься за кожного загиблого та постраждалого.

ЗСУ максимально наблизилися до Херсона

Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що ЗСУ максимально наблизилися до Херсона. За словами очільника міста, ЗСУ відзвітували про відстань у 10 – 15 кілометрів.

Федоров наголосив, що чим ближче українські військові будуть до Херсона, тим активніший опір російським загарбникам чинитимуть місцеві мешканці.

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