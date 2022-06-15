Бій за Сєвєродонецьк

У відомстві зазначили, що росіяни продовжують обстрілювати українських захисників на Сєвєродонецькому напрямку. Вогонь ведуть зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Також підрозділи російських окупантів проводять штурм, щоб взяти під повний контроль місто Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали українські війська зі ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Після цього окупанти були змушені відступити.