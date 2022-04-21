В результате обстрела Зеленодольска на Днепропетровщине местные были без света и воды
21 апреля 2022 , 08:30Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко
Оккупанты попали по коммуникациям Зеленодольска. Местные жители на время остались без света и воды.
К счастью, поставки удалось возобновить. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА 21 апреля.
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Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.
Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды,
– написал Резниченко.
По состоянию на 8 утра специалисты все восстановили.