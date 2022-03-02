В результате обстрелов в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы

В районе черниговского политеха кафиры попали в райотдел полиции и админздание районной больницы. Уже известна информация о погибших и раненых.

По данным Черниговской ОГА, из-за обстрелов умер один человек, пятеро получили травмы. Данные о пострадавших все еще уточняются.

В результате обстрелов ужасных повреждений получили десятки жилых домов. В них выбиты окна, двери, сорванные крыши, поврежденные стены. Разрушены и административные здания, в том числе отдел полиции.

Важно: В Чернигове ракета попала в райотдел полиции

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