В результате обстрелов в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы
2 марта 2022 , 16:15Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В районе черниговского политеха кафиры попали в райотдел полиции и админздание районной больницы. Уже известна информация о погибших и раненых.
По данным Черниговской ОГА, из-за обстрелов умер один человек, пятеро получили травмы. Данные о пострадавших все еще уточняются.
В результате обстрелов ужасных повреждений получили десятки жилых домов. В них выбиты окна, двери, сорванные крыши, поврежденные стены. Разрушены и административные здания, в том числе отдел полиции.
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