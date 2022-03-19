В результате обстрелов врага на Харьковщине повреждено не менее 8 храмов

Не менее восьми храмов в Харькове и области повреждены в результате обстрелов российских войск.

Больше всего от вражеских обстрелов пострадали культовые сооружения Украинской православной церкви, которая подчиняется Московскому патриархату.

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Священнослужители УПЦ, несмотря на близость к Москве, молятся о защитниках Украины и мирных жителях. В частности, помогают с укрытием и занимаются волонтерством.

Есть некоторые священники в Харьковской области, которые обдумывают выход из церкви Московского патриархата, но они этого вслух не заявляют. Я думаю, что война закончится – и однозначно взгляды многих изменятся,

– заявляют в ПЦУ.

Напомним, в ночь на 17 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате пострадал храм Смоленской иконы Божией Матери на Холодной горе.

А сегодня утром, 19 марта, снаряд врага попал в храм УПЦ МП в Ирпене Киевской области.

Какая ситуация на Харьковщине 19 марта: смотрите видео