Российские наемники обстреляли его во вторник, 22 февраля. Ранее Золотое-3 было поселком Стахановец Попаснянского района.

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Жители Попасной – без воды

В украинском МВД пояснили, что местное энергообеспечивающее предприятие, к сожалению, не может оперативно начать ремонтные работы. Пока этого не позволяет напряженная ситуация.

Из-за этого пришлось на время прекратить подачу воды на центральную часть города Попасная, Северодонецкого района. Без водоснабжения остались 3312 абонентов.

Без воды, в частности:

местная школа-гимназия;

детский сад;

поликлиника.

В ведомстве объяснили, что все эти объекты социальной инфраструктуры оснащены емкостями для воды на 2 – 4 тонны. На территории некоторых из них есть рабочие скважины.

Где расположена Попасная: смотрите на карте

Боевики признаются в обстрелах

Ранее СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые между собой признаются, что обстреливают Донбасс. Ведомство рассекретило эти материалы, чтобы показать, кто на самом деле ответственен за обострение ситуации. На опубликованных записях прихвостни Кремля, в частности, удивляются, почему защитники Украины не ведутся на провокационные обстрелы.